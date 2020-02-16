بالصور.. الكشف عن منصة الصواريخ التي قصفت المنطقة الخضراء ومقر الحشد الشعبي ببغداد

بغداد(صدى):

كشفت السلطات العراقية عن منصة الصواريخ التي استهدفت التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في بغداد امس السبت.

وقالت مصادر أمنية عراقية أن منصة الصواريخ التي عُثر عليها مكونة من عربة تسمى “ستوتة” كانت في حي الأمانة ببغداد .

وكانت أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت الليلة الماضية منها ثلاثة داخل المنطقة الخضراء وواحد على مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي .