بالصور.. مطالبات لـ «كاديلاك» بتطوير سيارة تنافس إس كلاس

أميرة خالد(صدى):

طالب الوكلاء شركة كاديلاك، بإنتاج سيدان كبيرة وسيارة كشف أنيقة؛ حيث تضم كاديلاك سيارات كروس أوفر وSUV كبيرة، ولكن تطوير سيارة كشف أمرًا صعبًا وكذلك بالنسبة للسيدان الكبيرة التي من المفترض أن تنافس كلاً من بي ام دبليو الفئة السابعة أو مرسيدس اس كلاس.

ومن المتوقع أن تكون كاديلاك أكثر نجاحاً إذا استمرت في التنافس في فئة الكروس أوفر الصغيرة، ولكن هذا لا يعني أن وجود سيارة سيدان كبيرة أو سيارة كشف لن تحسن من أوضاع الشركة من حيث المبيعات.

وسجلت كاديلاك نمواً إيجابياً في المبيعات، حيث باعت 156,246 سيارة في 2019، وهذا النجاح يعزى إلى تشكيلة كاديلاك الجديدة، وهم يتطلعون إلى النتائج نفسها في 2020.