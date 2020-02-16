مانشستر سيتي يحدد بديل «جوارديولا»
كشفت تقارير صحفية عن توجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الإسباني بيب جوارديولا بعد حرمان النادي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة عامين .
وأكدت أن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل بالتحضير لرحيله ، وأنها تعتزم الإستعانة بالأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام هوتسبير السابق ، الذي يبحث عن فريق جديد لتدريبه بعد إقالته من توتنهام بداية الموسم الجاري .
ورغم استعداد مانشستر سيتي لتقديم عرض مالي مغري لضم بوكتينيو ، إلا أن هناك مخاوف من عدم موافقته بسبب أزمة حرمان النادي من البطولات الأوروبية .
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