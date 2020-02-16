مانشستر سيتي يحدد بديل «جوارديولا»

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن توجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الإسباني بيب جوارديولا بعد حرمان النادي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة عامين .

وأكدت أن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل بالتحضير لرحيله ، وأنها تعتزم الإستعانة بالأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام هوتسبير السابق ، الذي يبحث عن فريق جديد لتدريبه بعد إقالته من توتنهام بداية الموسم الجاري .

ورغم استعداد مانشستر سيتي لتقديم عرض مالي مغري لضم بوكتينيو ، إلا أن هناك مخاوف من عدم موافقته بسبب أزمة حرمان النادي من البطولات الأوروبية .