العين الإماراتي يسعى لإعادة انتصاراته من خلال بوابة النصر

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي العين الإماراتي إلى العودة إلى الانتصارات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من خلال لقاء فريق النصر بعد غد الثلاثاء؛ حيث كان العين قد تعرض لخسارة قاسية 4-صفر على أرضه أمام سباهان الإيراني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة الأسبوع الماضي.

ووصل العين إلى تاسع مباراة على التوالي في دوري الأبطال دون أي فوز، والتي شملت سبع هزائم بالإضافة لتسجيل هدف واحد فقط في مبارياته الأربع السابقة على أرضه؛ بينما حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات في الدوري الإماراتي ليقلص الفارق مع الصدارة إلى خمس نقاط.

ومن جانبه، بدأ النصر مشواره في المجموعة الرابعة الأسبوع الماضي بالتعادل 2-2 خارج ملعبه مع السد القطري، حيث يعد سجله خاليًا من الهزائم في آخر ثلاث مواجهات له ضد أندية إماراتية في دوري الأبطال؛ فيما لم يخسر النصر في دوري المحترفين منذ نوفمبر.