فتاة تطلب الخلع بسبب «الشاي بلبن»!

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة دعوى خلع غريبة من نوعها ، تقدمت بها زوجة بسبب طلب زوجها إعداد “شاي بلبن ” له كل يوم في الخامسة فجراً .

وأكدت الزوجة أنها لم تعد تحتمل طلبات زوجها الذي يراها خادمة ، وأنه يوقظها من النوم بصفة مستمرة من أجل إعداد الشاي بلبن ،مشيرة إلى أنها تحدثت معه مراراً لإعفائها من تحضير هذا المشروب الذي يصر عليه أثناء نومها دون جدوى .

وقالت الزوجة أن مشاجرة نشبت بينهما في آخر مرة طلب منها “الشاي بلبن ” فخرجت إلى بيت عائلتها عازمة على الإنفصال إلا أنه رفض الطلاق فاضطرت إلى الخلع لتنتظر حكم القضاء لكي ينقذها من الشاي بلبن !