وظائف شاغرة للجنسين في شركة لاند مارك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة لاند مارك العربية، عن إتاحة ثمانية وظائف شاغرة للجنسين؛ وذلك للعمل في الرياض بمسمى «أخصائي موارد بشرية».

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف والتقديم عليها عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــا