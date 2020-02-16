فضائح قطر تتواصل وامتناعها عن تسديد «أجور العمال»
يواجه سوق العمل في قطر مخاطر شديدة على حقوق العاملين الوافدين مما يهدد بإنخفاض أكبر في حجم الإستثمارات وانهيار المشروعات التي يعتمد أغلبها عليهم .
وكشف تقرير حديث لمنظمة ” هيومن رايتس ووتش ” عن فشل قطر في التقيد بنظام تسديد أجور العمال في مواعيدها بحسب المعايير الدولية .
وأكدت أن هناك قصور كبير في مراقبة وزارة العمل القطرية على أصحاب الأعمال الذين لا يسددون أجور مدرائهم ، وأن هناك مشروعات ضخمة مثل الطرقات وإنشاء ملعب لكأس العالم وغيرها لم تسجدد أجور العاملين إلا بعد تنظيم إحتجاجات، وهناك مشروعات توقف بها العمل تماماً .
وكانت قطر قدوضعت نظام لحماية الأجور عام 2015 ، لضمان تقيد أصحاب العمل بدفع الأجور كاملة في مواعيدها ، إلا أنها فشلت في تطبيقه .
الجدير بالذكر أن الأجانب يشكلون 90 % من سكان قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة ، ويعمل أغلبهم في مشاريع مرتبطة بإستضافة نهائيات كأس العالم 2022 .
صهيب[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 22 دقيقة
عط الاجير اجره قبل ان ينشف عرقه هذ حقوق ناس ولازم تسسدد…