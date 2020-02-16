فضائح قطر تتواصل وامتناعها عن تسديد «أجور العمال»

ماجد القزيز(صدى):

يواجه سوق العمل في قطر مخاطر شديدة على حقوق العاملين الوافدين مما يهدد بإنخفاض أكبر في حجم الإستثمارات وانهيار المشروعات التي يعتمد أغلبها عليهم .

وكشف تقرير حديث لمنظمة ” هيومن رايتس ووتش ” عن فشل قطر في التقيد بنظام تسديد أجور العمال في مواعيدها بحسب المعايير الدولية .

وأكدت أن هناك قصور كبير في مراقبة وزارة العمل القطرية على أصحاب الأعمال الذين لا يسددون أجور مدرائهم ، وأن هناك مشروعات ضخمة مثل الطرقات وإنشاء ملعب لكأس العالم وغيرها لم تسجدد أجور العاملين إلا بعد تنظيم إحتجاجات، وهناك مشروعات توقف بها العمل تماماً .

وكانت قطر قدوضعت نظام لحماية الأجور عام 2015 ، لضمان تقيد أصحاب العمل بدفع الأجور كاملة في مواعيدها ، إلا أنها فشلت في تطبيقه .

الجدير بالذكر أن الأجانب يشكلون 90 % من سكان قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة ، ويعمل أغلبهم في مشاريع مرتبطة بإستضافة نهائيات كأس العالم 2022 .