منع المدارس من قبول هدايا وتبرعات الكتب والمطبوعات الثقافية

الرياض(صدى):

أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بعدم قبول أي كتب ثقافية أو مطبوعات أو نسخ إلكترونية عن طريق الإهداء أو التبرع، مشددة على الاكتفاء بما يتم اعتماده من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن الجهات المختصة بالإدارات التعليمية ستنفذ جولات تفتيشية على المدارس للوقوف على الكتب المتوفرة بها والتأكد من خلوها من الكتب المخالفة التي تبني فكرًا مخالفًا للوسطية، وذلك من خلال تعميم صادر عن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.