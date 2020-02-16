بالصورة.. نجلة «أصالة» تعلن ارتباطها عاطفياً برسالة رومانسية
كشفت شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة نصري عن إرتباطها العاطفي برسالة رومانسية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب .
ونشرت ” شام ” صورة مع حبيبها طبيب الجلدية وعلقت عليها قائلة : بحبك خليك للأبد عيد حبي .
كما نشرت وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد .
وحظيت الصورة على إعجاب الجمهور ، وسط دعوات لهما بالسعادة والتوفيق في حياتهما المشتركة .
الجدير بالذكر أن شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة .
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