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بالصورة.. نجلة «أصالة» تعلن ارتباطها عاطفياً برسالة رومانسية

بالصورة.. نجلة «أصالة» تعلن ارتباطها عاطفياً برسالة رومانسية
أميرة خالد(صدى):

كشفت شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة نصري عن إرتباطها العاطفي برسالة رومانسية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب .

ونشرت ” شام ” صورة مع حبيبها طبيب الجلدية وعلقت عليها قائلة : بحبك خليك للأبد عيد حبي .

كما نشرت وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد .

وحظيت الصورة على إعجاب الجمهور ، وسط دعوات لهما بالسعادة والتوفيق في حياتهما المشتركة .

الجدير بالذكر أن شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة .


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