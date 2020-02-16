نصائح هامة للحماية من «السكتة الدماغية»
تعتبر السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي تودي بحياة لإنسان فجأة دون تحذيرات للجسم ، مما يتطلب ضرورة تحصين الجسم ضدها والوقاية منها .
ويؤكد الأطباء أن السكتة الدماغية تكون بسبب تلف الأوعية الدموية أو تصلب الشرايين مع تراكم الدهون وزيادة الوزن ، أو بسبب خلل في عضلة القلب كمرض الـ “الرجفن الأذيني ” الذي يسبب النشاط المفرط للقلب .
ولتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية يجب إتباع النصائح التالية :
1- التوقف عنالتدخين فوراً .
2- محاربة السمنة .
3- الحفاظ على مستويات ضغط الدم .
4- الحفاظ على مستويات السكري والكوليسترول .
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