نصائح هامة للحماية من «السكتة الدماغية»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي تودي بحياة لإنسان فجأة دون تحذيرات للجسم ، مما يتطلب ضرورة تحصين الجسم ضدها والوقاية منها .

ويؤكد الأطباء أن السكتة الدماغية تكون بسبب تلف الأوعية الدموية أو تصلب الشرايين مع تراكم الدهون وزيادة الوزن ، أو بسبب خلل في عضلة القلب كمرض الـ “الرجفن الأذيني ” الذي يسبب النشاط المفرط للقلب .

ولتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية يجب إتباع النصائح التالية :

1- التوقف عنالتدخين فوراً .

2- محاربة السمنة .

3- الحفاظ على مستويات ضغط الدم .

4- الحفاظ على مستويات السكري والكوليسترول .