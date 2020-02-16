محكمة جدة تلزم ابن بدفع دية «أمه» بعد رفع «أبيه» دعوى قضائية ضده

جدة(صدى):

شهدت الدائرة المرورية بمحكمة جدة قضية مثيرة للجدل لأب رفع دعوى قضائية ضد ابنه يتهمه فيه بالتسبب في وفاة الأم بسبب تهوره أثناء القياده ما أسفر عن حادث سبب موت الأم .

واستعان الأب بالتقرير المروري ليثبت ارتطام السيارة بالحواجز الجانبية على الطريق أثناء قيادة ابنه ، مطالباً بإلزامه بالدية الشرعية للورثه وخصمها من نصيبه من ميراث أمه .

وبناءً على ما ثبت أمام المحكمة من مسؤولية الإبن عن الحادث ، قررت إلزامه بدفع الدية الشرعيه بواقع النصف من نصيبه وعدم حرمانه من النصف الباقي كونه قتل خطأ وليس بعمد .