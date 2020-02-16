مدة صلاحية جواز السفر الواجبة لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مدة صلاحية جواز السفر الواجب توافرها لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة.
وتساءل أحد الأشخاص لحساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” السلام عليكم مقيم بالسعودية – كم المدة التي يجب ان تكون بصلاحية جواز السفر وذلك لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة؟ ” .
وأجابت ” الجوازات ” : ” و عليكم السلام، لإصدار التأشيرة المطلوبة يلزم توفر ثلاثة أشهر بالإضافة للمدة المطلوبة، وبشرط أن تغطي مدة الإقامة مدة التأشيرة المطلوبة، سعدنا بتواصلك ” .
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