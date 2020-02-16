مدة صلاحية جواز السفر الواجبة لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة

الرياض(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مدة صلاحية جواز السفر الواجب توافرها لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة.

وتساءل أحد الأشخاص لحساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” ‏السلام عليكم مقيم بالسعودية – كم المدة التي يجب ان تكون بصلاحية جواز السفر وذلك لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” : ” ‏‎و عليكم السلام، لإصدار التأشيرة المطلوبة يلزم توفر ثلاثة أشهر بالإضافة للمدة المطلوبة، وبشرط أن تغطي مدة الإقامة مدة التأشيرة المطلوبة، سعدنا بتواصلك ” .