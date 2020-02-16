«السوق المالية» تمنح مصرف الإنماء أسهمًا مجانية

الرياض(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، اليوم السبت، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من (15,000,000,000) ريال إلى (20,000,000,000) ريال.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن ذلك على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند “الاحتياطي النظامي” ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم.

وأكدت الهيئة، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.