الـ Gmail يتيح مميزات جديدة لمستخدمي الآيفون

وكالات(صدى):

أضاف تطبيق البريد الإلكتروني “Gmail”، المخصص لنظام التشغيل ” iOS”، المخصص لهواتف آيفون، إمكانية إرسال المرفقات، بعد أن كانت تقتصر على إرفاق صور من الكاميرا أو أي شيء في “Google Drive”.

ويتمكن المستخدم من خلال الميزة الجديدة، من إضافة مرفقات من تطبيق Files iOS، مثل إرسال أي شيء في iCloud Drive، أو الملفات المحفوظة محليا على الهاتف، بالإضافة إلى أي شيء في الخدمات التي تم توصيلها مثل Dropbox.

ومن الممكن أن تظهر الميزة لدى بعض الأشخاص فيما تتأخر عند بعضهم، إلا أنها تحسن بالإضافة إلى إمكانية التمرير السريع القابلة للتخصيص والقدرة على منع تحميل الصور تلقائيا، وفقا لما ذكره موقع “engadget”.