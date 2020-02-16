نقل صلاحية تسجيل العلامات التجارية لـ «الملكية الفكرية»

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدء استقبال طلبات تسجيل العلامات التجارية بعد نقل إختصاصها من وزارة التجارة والإستتثمار للهيئة ، وفقاً للقرار السامي ، وموافقة مجلس الوزراء .

ودعت الهيئة الراغبين في الإستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية بالتواصل مع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي :

من هنـــــا أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو عبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA .

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية ، وتحسين الأنظمة الخاصة بها كأحد الأدوات الهامة في الإستثمار .

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