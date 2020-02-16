علامات تؤكد حملك قبل موعد الدورة الشهرية

أميرة خالد(صدى):

تتمنى كل فتاة اليوم الذي تصبح فيه أماً ، ويراودها التفكير في الحمل من أول أيام الزواج ، ما يثير التساؤل حول علامات حدوثه قبل موعد الدورة الشهرية ، أو إذا كانت تتأخر لدى بعض النساء قبل الزواج مما يجعل المرأة تخلط بين تأخرها بشكل طبيعي وبين حدوث الحمل .

وتعتبر تلك العلامات من أهم الأعرض التي تؤكد حملك بجانب عدم حدوث الطمث وهي :

1- الآلام العميقة في منطقة الحوض .

2- التعب المبكر والشعور بالغثيان .

3- وخز الثدي ، نتيجة إفراز هرمونات تنشيط الغدد المفرزة لحليب الرضاعة .

4- تغير حاسة التذوق .

5- تقلب المزاج .

6- زيادة الوزن .

7- الشعور بالقلق وعدم الإستقرار النفسي .