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علامات تؤكد حملك قبل موعد الدورة الشهرية

علامات تؤكد حملك قبل موعد الدورة الشهرية
أميرة خالد(صدى):

تتمنى كل فتاة اليوم الذي تصبح فيه أماً ، ويراودها التفكير في الحمل من أول أيام الزواج ، ما يثير التساؤل حول علامات حدوثه قبل موعد الدورة الشهرية ، أو إذا كانت تتأخر لدى بعض النساء قبل الزواج مما يجعل المرأة تخلط بين تأخرها بشكل طبيعي وبين حدوث الحمل .

وتعتبر تلك العلامات من أهم الأعرض التي تؤكد حملك بجانب عدم حدوث الطمث وهي :
1- الآلام العميقة في منطقة الحوض .
2- التعب المبكر والشعور بالغثيان .
3- وخز الثدي ، نتيجة إفراز هرمونات تنشيط الغدد المفرزة لحليب الرضاعة .
4- تغير حاسة التذوق .
5- تقلب المزاج .
6- زيادة الوزن .
7- الشعور بالقلق وعدم الإستقرار النفسي .


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