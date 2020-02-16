بالفيديو.. موقف محرج لـ «أحمد حلمي» في أول ظهور له على «تيك توك»

القاهرة(صدى):

تعرض الفنان المصري أحمد حلمي لموقف محرج أثناء تصويره أول مقطع فيديو له على حساب “تيك توك ” للإعلان على حسابه الرسمي على التطبيق .

وأظهر الفيديو أحمد حلمي وهو يوجه تحيته للجمهور وبمجرد الحديث عن حسابه الرسمي أثناء مشيه سقط على الأرض بسبب كرسي .

واستدرك “حلمي ” الموقف بشكل كوميدي كعادته قائلاً ” مين اللي حط الكرسي ده هنا ؟ ! ”

الجدير بالذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي فيلم “خيال مآته ” للعام الماضي والذي تم عرضه في دور السينما العام الاضي 2019 ، وشاركه البطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وغيرهم من النجوم ، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف عبدالرحيم كمال .