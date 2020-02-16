طريقة تعديل الحالة الوظيفية للتابع في حساب المواطن

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن طريقة تعديل الحالة الوظيفية للتابع في الحساب، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” ‏‎‎السلام عليكم أنا زوجتي مكتوب عندها أن راتبها ٢٥٠٠ وهي ما تستلم شي كيف أعدل ” .

وأجاب حساب المواطن: ” ‏‎وعليكم السلام، يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية للتابع اولاً من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ) إلى ” لا توجد وظيفة ” وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة ( الإفصاح عن الدخل ) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ ” .

وأضاف: ” ‏‎و لخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط من هنـــــــــا .