تفاصيل جديدة عن حياة المختطفين قبل 23 عامًا بالدمام

نايف السالم(صدى):

استمرارًا لمتابعة تطورات قضية العثور على شابين مختطفين قبل 23 عامًا بالدمام، تكشفت تفاصيل جديدة، حول حياتهما وطبيعة عملهما في الفترة الماضية.

وتبين أن المختطفين، كانا يعيشان بمنزل، لا يبعد كثيرا عن منطقة الواجهة البحرية بالدمام، في حي المزروعية.

ويعمل أحدهما كحارس أمن والآخر ممارسًا صحيًا، كما اتضح أن السيدة الخاطفة كانت لا تختلط كثيرا بالجيران، وقليلة الخروج من المنزل، تتحسس من وقوف الآخرين أمام منزلها.

وكانت مصادر قد رجحت أن الخاطفة مصابة باضطرابات نفسية، خاصةً وأنها كانت تحرص على تعليمهما في المنزل من خلال مدرسين خصوصيين ، وأنها كانت تصر على تسجيلهما بسجل العائلة بعدما إدعت أنهما لقيطين عثرت عليهما وأنها تتولى تربيتهما.

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