طالب يبتكر مشروعًا لحماية الحرم المكي من كورونا

علي القحطاني(صدى):

ابتكر طالب بالرياض، مشروع أسماه الـ الحج الآمن، بغرض حماية الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة ‫فيروس كورونا.

واستعرض الطالب فكرة المشروع، موضحًا أنه مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة.

وأشار إلى أن تلك الأشعة لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم.

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