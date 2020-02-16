طالب يبتكر مشروعًا لحماية الحرم المكي من كورونا
ابتكر طالب بالرياض، مشروع أسماه الـ الحج الآمن، بغرض حماية الحرم المكي وزائريه من الفيروسات، وانتقال العدوى، ومواجهة فيروس كورونا.
واستعرض الطالب فكرة المشروع، موضحًا أنه مع انتشار فيروس كورونا الجديد ستحد الأشعة الكهرومغناطيسية في هذا الابتكار بشكل كبير من هذا المرض، وغيره من الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال وضعها على درجة حرارة معينة.
وأشار إلى أن تلك الأشعة لا تضر الإنسان ولا الحيوان، وإنما تستهدف قتل البكتريا المنتشرة على أسطح وأرضية الحرم.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 33867 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما شاء الله وتبارك
الله يوفقه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54343 ] نشر منذ 9 دقائق
أيام الحج وماقبل الحج تكون مكه حااااااره جدآ جدآ
ودرجات الحرارة تصل الى الخمسين لدرجة تكب علبة المويه على الأرض في لمح البصر تتبخر وماتلقاها
لاكرونا ولا غيرةمن الفيروسات يقدر يعيش بمكه في هذيك الأجواء
وهذي حكمة من رب العالمين
سبحان الله
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 7 دقائق
كفووو والله كفووووو
نبي مثل الشباب الصموح مو قصر شعر وخنقره وقلت حيا