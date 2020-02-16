الفرق بين «السب» و«القذف» في القانون
يعد القذف والسب من الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، فالقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز.
وهناك فرقًا بين السب والقذف قانونيًا، فلا يعتبر السب قذفًا، بل العكس صحيح.
والسب، هو عبارة عن الكلام المسيء، غير مشتمل على تهمة ولا قذف، مثل قول لفظ: سوقي، أو حمار، حقير.. وغيرها.
فيما يتضمن القذف، الزنى أو اللواط أو ما دونهما، أو نفي النسب، ويعتبر بالإضافة لكون قذف فهو سب أيضًا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33867 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54343 ] نشر منذ 7 دقائق
والله ياعندي قرووووب
جميع انوااااع السب والشتم
موجوده فيه
شباب منتهين🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣