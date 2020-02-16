المعارضة تُشبه تركيا بالشاحنة التي فلتت مكابحها تحت قيادة أردوغان

أنقرة(صدى):

شبه زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، تركيا بالشاحنة المسرعة التي فلتت مكابحها، وتتجه نحو المجهول تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أوغلو إلى تفشى الفقر والبطالة في البلاد، قائلًا: إن السلطة تستخدم الفقر والبطالة مادة سياسية، كما يستخدمون سياسة اقتصاد المن.

وأضاف زعيم المعارضة، أنه يجب على الشعب التركي تحقيق المعنى الحقيقي للديمقراطية في تركيا.

اقرأ أيضًا: