لفتة إنسانية من لاعبي برشلونة تضامنًا مع الصينين في حربهم ضد «كورونا»

خطف لاعبو فريق برشلونة، الأنظار في مبباراتهم أمام خيتافي، بلفتة إنسانية رائعة، تضامنا مع الصينيين في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.

ودخل لاعبو برشلونة رفقة أطفال صينيين، مرتدين قمصان تحمل شعار النادي الكتالوني، وكتب عليها باللغة الصينية «الشجاعة للصين»، وباللغة الإنجليزية «معا أقوى».

وأعلن نادي برشلونة الإسباني،رغبته في استثمار تأثيره واسع الانتشار في العالم، للتعبير عن تضامنه مع الصين، ودعمه للأشخاص المصابين بهذا الفيروس، الذي أودى بحياة الكثيرين.

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