أربعيني يواقع سيدة عجوز 89 عامًا رغمًا عنها

تونس(صدى):

ألقت وحدات الأمن الوطني بتونس، القبض على رجل أربعيني، أقدم على اغتصاب وتعنيف عجوز تبلغ من العمر 89 عاما.

وتبين أن المتهم لديه سوابق عدلية مختلفة، حيث أقدم على تعاطي كميات كبيرة من المخدرات، ثم اقتحم منزل العجوز التي تقطن بمفردها من أجل اغتصابها.

وحاولت العجوز صده فسدد عدة لكمات إلى أماكن متفرقة من جسمها إلى أن سقطت فاقدة للوعي وفق اعترافاته.

وجردها من ملابسها وقام بمواقعتها غصبا، وبعد أن افتقدها الجيران والسؤال عنها، وجدوها عارية ومغمى عليها، ليبلغوا على الفور الجهات المسؤولة.