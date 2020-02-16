التردد يضع جمال ريان في مأزق مع ابن مساعد

نايف السالم(صدى):

وضع الأجير الفلسطينى جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، نفسه في مأزق، مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بعد حذف تغريداته التي وجهها له.

وعلى ما يبدو، أن التردد قد أصاب مذيع الجزيرة، فبعدما تحدى الأمير عبد الرحمن، مطالبا منه الاعتذار للقناة القطرية، ومتسائلا نفس السؤال المتكرر عن قضية جمال خاشقجي، وبعد رد الأمير عليه، قام بحذف التغريدة، ثم كتبها مرة أخرى.

ومن جانبه سخر ابن مساعد قائلا: الأستاذ جمال رأيان، رد علي ثم غير رأيه ومسح التغريدة ثم غير رأيه وأعادها، لن أرد عليه مجددًا إلّا بعد شهر عله يستقر على رأيٍ يُرَد عليه.

وفيما يخص طلب مذيع الجزيرة باعتذار الأمير بعد تصريحاته الأخيرة، قال ابن مساعد: أستاذ جمال لست من يتهرب ولا أرى ما يستدعي الإعتذار مني لقناتكم الموقرة والمؤدبة والصادقة الخالية من الإساءات.

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