أم تستغل خروج زوجها للعمل لتعذيب ابنتها!

القاهرة(صدى):

تجردت أم مصرية، من مشاعر الرحمة، مقدمة على تعذيب ابنتها والتعدي عليها بالضرب في أماكن متفرقة بالجسد.

واستغلت الأم خروج زوجها للعمل، لتقوم بالتعدي على الطفلة ذات الـ 3 سنوات من عمرها، بالضرب المبرح فكان مصيرها حجزها في المستشفى بين الحياة والموت.

وأبلغ الزوج الشرطة عن زوجته، موضحًا أنه في أحد الأيام عاد من عمله ليرى طفلته ملقاه على الأرض وعلى الفور نقلها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن التقرير الطبي كشف إصابة الطفلة بنزيف في المخ وكدمات في الرئة، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وحجزها فى العناية المركزة.