زوج نيكول سابا يفاجئ جمهوره بحلاقة شعره تمامًا على الهواء

بيروت(صدى):

فاجأ النجم اللبناني يوسف الخال، زوج المطربة نيكول سابا، جمهوره، بتحدٍ وصف بالجريء إذ وثّق مقطع فيديو لنفسه وهو يحلق شعره تماما.

وانتقد المتابعين الخال، مؤكدين أن حلاقته لشعره ليس بها جرأة، إنما هو شيء عادي يفعله أي شخص وليس شيء يقيد حرية المرء في أي مجتمع من المجتمعات العربية، بينما سخر البعض من حلاقته شعره على الهواء أمام الجمهور.

يذكر أن الخال قد أثار جدلا، بمهاجمة المظاهرات في لبنان، مؤكدا أنه ضد جملة الديمقراطية التوافقية، وأنه ضد أي ثورة لا تخلق نظام سياسي بفكر جديد.