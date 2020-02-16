رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا اليوم

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس ماوريسيو ساري، عن قائمة فريقه لمواجهة بريشيا، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإيطالي.

وتخلو القائمة من اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي حصل على راحة، قبل عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولم تشر أي تقارير لتعرض رونالدو لأي إصابات أو مشاكل بدنية، عقب مباراة ميلان في الكأس، حيث سجل في آخر 11 مباراة له بقميص يوفنتوس.

وشهدت القائمة عودة قائد الفريق جورجيو كيلليني، والذي غاب على مدار الأشهر الماضية للإصابة.

وفيما يلي قائمة يوفنتوس:

حراسة المرمى:

تشيزني – بينسوليو – بوفون

الدفاع:

دي تشيليو – كيلليني – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني – ويسيلي

الوسط:

بيانيتش – رامسي – ماتويدي – رابيو – بينتانكور

الهجوم:

ديبالا – كوادرادو – هيغواين – أوليفيري