شروط الرضاعة الآمنة أثناء الحمل

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تعتبر الرضاعة أثناء الحمل أمر في غاية الصعوبة على الأم، وقبل أن تأخذ قرار استكمال الرضاعة أثناء حملها يتعين عليها استشارة طبيب مختص، الذي ينظر لحالتها والطفل ويجيز أو يرفض.

وأكد خبراء أنه يجب على الأم التي تنوي استكمال الرضاعة الطبيعية أثناء حملها الإهتمام بالتغذية الصحية وذلك بالابتعاد عن الأطعمة الصناعية، والمحليات الصناعية، وتجنب الأطعمة المقلية والدهنية، والامتناع عن المعلبات التي تحتوي على الزئبق وتعرضها وجنينها للخطر.

وتعين على الأم أثناء فترة الحمل شرب الكثير من المياه على مدار اليوم، وإذا كانت أم مرضعة فعليها الاهتمام بذلك بصورة أكبر عن طريق تناول حوالي 3 لتر من المياه يوميًا لتعزيز إدرار الحليب، ولتجنب التعرض لنقص السوائل والجفاف.

وعليها التمتع بالراحة قدر المستطاع وطلب العون والمساعدة من زوجها ووالدتها وصديقاتها المقربات، وعليها محاولة المحافظة على القسط الكافي من النوم لتجنب الوقوع في المخاطر.