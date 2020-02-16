عراب الخراب القطري يتودد إلى تركي الفيصل في مؤتمر ميونخ الأمني

خاص(صدى):

يبدو أن مساعي قطر للتودد إلى المملكة لن تتوقف في ظل رغبتها في حل أزمتها بعد أن ضاقت بها كل السبل.

ووثقت صورة جلوس الأمير تركي الفيصل بجانب عراب الخراب القطري حمد بن جاسم في مؤتمر ميونخ الامني.

وأظهرت الصورة محاولة من جانب “بن جاسم” للتقرب من الأمير تركي؛ لتبدو العلاقة بين قطر والسعودية طبيعية وهو أمر تحاول تصديره قطر؛ في محاولة لإذابة أزمتها الأخيرة مع الدول المقاطعة لها.

ويبدو أن المنظمون في مؤتمر ميونخ تعمدوا وضع حمد بن جاسم بجانب تركي الفيصل، في إحتمالية أن يكون عراب الخراب القطري هو من طلب ذلك في إطار محاولات النظام القطري بالتقرب والتودد التي تظهر دائمًا في الموتمرات العالمية.