البكيري يهنئ الاتحاد: الفريق يتكلم «فرحتي عربية»
هنأ الإعلامي الرياضي محمد البكيري، لاعبي نادي الاتحاد بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية.
وقال البكيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : غصب على الحكم المهزوز، غصب على الخشونة المغربية، الاتحاد يتكلم :” فرحتي عربييية”
وأضاف : ” تأهل لدور الأربعة.. وجرعة معنوية مبروووووك للكرة السعودية ولكم ياعشااااق”.
kkkk[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 55 دقيقة
الكرة الشمال افريقية تعتمد على الالتحام والقوة البدنية بس الدجاج اللي عندنا يسمونها خشونة