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البكيري يهنئ الاتحاد: الفريق يتكلم «فرحتي عربية»

البكيري يهنئ الاتحاد: الفريق يتكلم «فرحتي عربية»
طلال الغامدي(صدى):

هنأ الإعلامي الرياضي محمد البكيري، لاعبي نادي الاتحاد بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية.

وقال البكيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : غصب على الحكم المهزوز، غصب على الخشونة المغربية، الاتحاد يتكلم :” فرحتي عربييية”

وأضاف : ” تأهل لدور الأربعة.. وجرعة معنوية مبروووووك للكرة السعودية ولكم ياعشااااق”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 55 دقيقة

الكرة الشمال افريقية تعتمد على الالتحام والقوة البدنية بس الدجاج اللي عندنا يسمونها خشونة

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