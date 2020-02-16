البكيري يهنئ الاتحاد: الفريق يتكلم «فرحتي عربية»

طلال الغامدي(صدى):

هنأ الإعلامي الرياضي محمد البكيري، لاعبي نادي الاتحاد بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية.

وقال البكيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : غصب على الحكم المهزوز، غصب على الخشونة المغربية، الاتحاد يتكلم :” فرحتي عربييية”

وأضاف : ” تأهل لدور الأربعة.. وجرعة معنوية مبروووووك للكرة السعودية ولكم ياعشااااق”.