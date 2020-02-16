أستاذ جامعي يخلع ملابسه أمام الطلاب (فيديو)

قام أستاذ جامعي بخلع ملابسه أمام الطلاب؛ في محاولة لتقليل قلقهم من أساتذة الجامعات والتعليم الجامعى.

و خلع الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل “كاجوال”، حيث ارتدى ملابس شبابيه بشكل أكبر مما صدم الطلاب؛ حيث كانت خطوة مفاجأة.

ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على “تويتر” معلقا عليه: “في أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول”، متابعا: “كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون”.