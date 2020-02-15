التدخين والمشروبات الكحولية تؤدي لتشوهات في الجنين

سعيد العجل(صدى):

يشكل إدمان التدخين والمسكرات والمخدرات خطورة شديدة على الأم الحامل والجنين، وتقول الدكتورة فتاة نبعة أخصائية أمراض النساء والولادة بمستشفى الحمادي بالرياض : إن دخان السجائر يعتبر مزيج سام من أكثر من 7000 مركب كيميائي– 250 منها معروفة بأنها سامة و65 منها تسبب السرطان،وعلى ذلك فإن الهواء الملوث بالدخان السلبي خطير سواء على الأم أو على الجنين،وقد أظهرت الأبحاث بأن التدخين أثناء الحمل يزيد من خطر حدوث مشاكل سواء على الأم أو على الجنين، فبالنسبة للأم يزيد احتمال حدوث إجهاض ولادة جنين ميت – حمل خارج الرحم – مشيمة منزاحة، كما أنه يزيد من احتمال انفكاك المشيمة، كما أن الأمهات الحوامل المدخنات غالباً مايلدن أطفالاً قليلي الوزن إضافة إلى زيادة نسبة وفيات الولدان لديهن ،ويعود السبب بتأثيرات التدخين السيئة تلك إلى الأسباب التالية الناجمة عن التدخين :

1– وجود غاز أول أكسيد الكربون CO الذي يؤدي إلى نقص وظيفة الهيموغلوبين عند الحامل وجنينها ، وعدم قدرته على نقل الأكسجين الضروري للنمو عند الجنين .

2-حدوث تقبض في أوعية المشيمة بتأثير النيكوتين .

3– نقص شهية الأم المدخنة يؤدي إلى نقص في تناول الطعام الكافي لنمو طفلها ، وبالتالي يصاب الجنين بنقص النمو بشكل أكثر مما لوكانت أمه تتناول المخدرات لوحدها .

إضافة إلى ذلك لوحظ أن أطفال الحوامل المدخنات يحدث لديهم تأخر في القراءة والقدرة على الاستيعاب في المراحل الأولى من الدراسة .

وبالنسبة للسيجارة الإلكترونية .. صحيح أن دخان السجائر الإلكترونية يحتوي على مواد كيميائية سامة أقل من دخان السجائر التقليدي إلا أنه يوفر بعض السموم الفعالة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان لكل من الأم والجنين؛ لذا ينصح بعدم تناول السجائر الإلكترونية أثناء الحمل .

بالنسبة للأم المرضع أيضاً تنصح بعدم التدخين لأن التدخين يزيد من احتمال حدوث التهاب رئوي – ربو – التهاب الشعب الهوائية – التهاب العين بالإضافة ( الخناق لدى الرضيع ).

أما المشروبات الكحولية والخمور فتقول د. فتاة عنها : إن تناولها في أشهر الحمل الأولى قد يؤدي لتشوهات في الجنين، أما تناولها بشكل مستمر خلال الحمل فيؤثر على نمو الجنين، ويؤدي إلى حالة الطفل الكحولي التي تظهر على شكل تأخر نمو الجنين مع وجود مظاهر خارجية خاصة بهذه الحالة على الوجه ، منها صغر فتحة الجفنين ، والأنف الصغير المدبب ، ضمور الشفة العلوية ، والفك العلوي ، وحدوث تخلف عقلي عند الطفل.

وتنصح د. فتاة نبعة المدمنات من النساءبضرورة الامتناع عن الحمل حتى تتم السيطرة الكاملة على حالة الإدمان ، خاصة إدمان المخدرات والكحول ، وفي حال وجود الإدمان لابد من متابعة الحوامل طيلة الحمل في المصحات الخاصة بذلك حرصاً على صحة الحامل والجنين.