إعادة تصدير أكثر من 882 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

الرياض(صدى):

أعلنت الجمارك عن إعادة خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات.

وذلك يأتي لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة، حيث شملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).

وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، في حين بلغت أجهزة “الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات” (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.