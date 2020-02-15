« الشيخوخة » تنهي حياة طفلة عمرها 8 سنوات

كييف(صدى):

توفيت طفلة في الـ 8 من عمرها في أوكرانيا، بمرض الشيخوخة المبكرة، حيث تعد أصغر حالة وفاة في العالم بهذا المرض.

وتبين أن الطفلة المتوفاة بمرض الشيخوخة المبكرة أصيبت به منذ ولادتها، والذي يعد حالة جينية نادرة للغاية تصيب 160 شخصًا فقط على مستوى العالم.

ووفقا لما ذكره الأطباء المتابعين للحالة فإن الطفلة توفيت نتيجة فشل العديد من أعضائها الداخلية، بسبب حالتها النادرة.

وجعل هذا المرض عمر أعضاء الطفلة المتوفاة يبلغ 80 عامًا، مما عرضها للعديد من المشاكل الصحية، كما أن وزنها في الـ 8 أعوام من عمرها، كان ضئيلًا جدًا، حيث بلغ حوالي 8 كغم فقط.