حكم من كسب مالا حراما ثم تاب (فيديو)
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم من كسب مالا حراما ثم تاب.
وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” الإنسان لا يؤخذ علي الكفر بالله، فمن آمن وأسلم قبل أن يشاهد الموت غفر الله ذنوبه”.
وأوضح الماجد:” يجب أن المال الحرام من ماله وينفقه في مكان بنية التخلص وليس التبرع”، متابعا:” استبقي من المال ما يكفي للنفقات والباقي تخلص منه”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 27 دقيقة
يارب تغنيني بحلالك عن حرامك