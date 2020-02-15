حكم من كسب مالا حراما ثم تاب (فيديو)  

عادل الحربي(صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم من كسب مالا حراما ثم تاب.

وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” الإنسان لا يؤخذ علي الكفر بالله، فمن آمن وأسلم قبل أن يشاهد الموت غفر الله ذنوبه”.

وأوضح الماجد:” يجب أن المال الحرام من ماله وينفقه في مكان بنية التخلص وليس التبرع”، متابعا:” استبقي من المال ما يكفي للنفقات والباقي تخلص منه”.