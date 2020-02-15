«بن مساعد»: بطولات الهلال 99 مقابل 44 للنصر

ماجد محمد(صدى):

قارن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، بين البطولات التي حققها الأزرق ونادي النصر.

وقال “بن مساعد” خلال استضافته في “MBC FM” إن بطولات الهلال الرسمية 59 بطولة، بينما بلغت بطولات النصر الرسمية 25 بطولة.

وفيما يخص البطولات بشكل عام قال إن بطولات الهلال 99 بطولة مقارنة بـ 44 بطولة للنصر.