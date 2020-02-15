«بن مساعد»: بطولات الهلال 99 مقابل 44 للنصر
قارن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، بين البطولات التي حققها الأزرق ونادي النصر.
وقال “بن مساعد” خلال استضافته في “MBC FM” إن بطولات الهلال الرسمية 59 بطولة، بينما بلغت بطولات النصر الرسمية 25 بطولة.
وفيما يخص البطولات بشكل عام قال إن بطولات الهلال 99 بطولة مقارنة بـ 44 بطولة للنصر.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 37 دقيقة
لو ان الهلال من زمان اصر على ال99 بطوله مثل فريق ابو خرقه كان من زمان اجتمعت كل الامم في الكره الارضيه لترسيم البطولات لكل الانديه ليس حبا في الانديه بل كرها في الهلال
المليليح[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 35 دقيقة
الإتحاد ٢٢٥ بطولة والأهلي ٧٨٠ بطولة والهلال ٣ بطولات نزيهه والنصر ٩٩٠ بطولة والعداله ١٥٠ بطولة وضمك ٧٠ بطولة ….
مين يزيد هههههههههههههههههه