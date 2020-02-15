مشادة بين رئيس نادي الفتح والحكم والأمن يتدخل (فيديو)

نواف السالم(صدى):

دخل رئيس نادي الفتح سعد العفالق في مشادة كلامية عنيفة مع حكم مباراة الفيصلي والفتح في إطار الجولة الـ 18 من دوري المحترفين.

وأظهر فيديو هجوم رئيس الفتح بشكل منفعل على الحكم حيث دارت مشادة بينهما نتج عنها تدخل الأمن لتهدئية رئيس الفتح.

وأنقذ مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي فريقه في الوقت القاتل بعد ان دخل التاريخ عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 90+4 بعد عرضية من ضربة ركنية ليكون اول حارس بدوري المحترفين يسجل من كرة متحركة وليست ضربة جزاء.