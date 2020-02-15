تركيا تنافق قطر: لا يوجد دليل على اتهامات الدول المقاطعة

ماجد القزيز(صدى):

نافق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قطر بتصريحات متبجحة حول الأزمة الخليجية، قائلا:” لا يوجد دليل على اتهامات الدول المقاطعة”.

واعتبر أوغلو أن “معظم مشاكل المنطقة العربية مصطنعة”، الأمر الذي فسره محللون إن تركيا تبرر لقطر دعمها وتمويل للإرهابيين بتلك التصريحات السافرة.

قال إن الدول الأربع وعدت تركيا بأن تقدم الأدلة على اتهاماتها الخطيرة ضد قطر، موضحا أنهم لم يقدموا أي دليل.

وتابع أوغلو أن بلاده تحاول أن تكون وسيطا لحل الأزمة، مشيرا إلي أن الأمن والاستقرار في دول الخليج هو استقرار لتركيا.