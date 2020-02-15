شاب يغتصب فتاة قاصر ويفر هاربا خارج بلاده

مليكة فؤاد(صدى):

أعتدى كويتي على فتاة قاصر لم تتجاوز ال ١٤ عاما من عمرها، وhغتصبها ولاذ بالفرار.

وكان الشاب الكويتي قد ألقي القبض عليه في المغرب، واودع السجن، وجرت محاكمته وتم الإفراج عنه بكفالة مالية لحين عقد جلسة الحكم، ولكنه هرب.

وتمكن الشاب الكويتي من الفرار من المغرب، رغم قرار منع السفر الصادر بحقه بعد اتهامه باغتصاب طفلة مغربية قاصر ١٤ عاما.

ونددت الجمعيات المدنية والحقوقية بقبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي في القضية، معتبرة ذلك ”تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي، وانتهاكا لسيادة المملكة“.