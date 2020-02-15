بالفيديو.. ردة فعل طالبة لحظة إعلان اسمها كفائزة بأولمبياد الإبداع

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم السبت ردة فعل الطالبة ود السعدون لحظة إعلان اسمها كفائزة بأولمبياد الإبداع.

وسجدت الطالبة ود السعدون شكرا لله بعد فوزها بالمركز الأول في الأولمبياد بعد التنافس مع 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بالجوائز .

وحرص أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم السبت عىلى رعاية الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي تنظِّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وبلغ عدد المسجلين في الأولمبياد 76.658 طالبًا وطالبة، تنافسوا في المجالات العلمية، بتقديم مشروعات وفق معايير علمية محدّدة.