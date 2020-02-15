حارس الفيصلي ينقذ الفتح ويدخل التاريخ

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق الفيصلي التعادل مع مضيفه الفتح بالدقائق الأخيرة التي انتهت بهدفين لكل منهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم الفتح في الدقيقة 24 عن طريق جوستاف ويكهايم، ثم سجل يوسف الجبلي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 66 ، وفي الدقيقة 85 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع نجح مصطفى ملائكة من تسجيل التعادل للفيصلي ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير .