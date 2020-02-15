أشخاص يسرقون صناديق الملابس المستعملة بالرياض في النهار (فيديو)

الرياض(صدى):

وثق مواطن لحظة قيام عدد من الأشخاص بسرقة الملابس التي تتواجد في صناديق الملابس المستعملة بالرياض.

وأظهر الفيديو قيام أشخاص بالاستيلاء على الملابس داخل أحد أحياء مدينة الرياض، حيث بدى عليهم إنهم وافدين.

وأثار الفيديو تفاعل المواطنين؛ حيث أخذ عدد كبير جانب هؤلاء الأشخاص ، فأوضح بعضهم أن قد يكونوا في حاجة إلى هذه الملابس، وهي في كل الأحوال تبرعات لمن يحتاج إليها.

وانتقد أخرون المواطن الذي التقط الفيديو، مشيرين إلى أنه لا يوجد داعي لفضحهم، بينما رأى أخرون أنه تصرف غير سليم وفي النهاية يجب الحصول على الملابس بطريقة أكثر تحضر.