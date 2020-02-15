مخالفات تعرض صاحب العمل لغرامات تصل إلى 25 ألف ريال

الرياض(صدى):

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن 62 مخالفة بجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد إجراء تعديلات عليها.

وتتضمنت العقوبات غرامات تصل إلى 25 ألف ريال، ومنها ما تتدرَّج عقوبتها من 15 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، ومنها ما تصل عقوبتها 10 آلاف ريال، ومنها ما تُغرِّم مرتكبها 5 آلاف ريال كحد أدنى.

واعتمد وزير العمل أمس الجمعة جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد التعديلات والإضافات، برقم 178743 بتاريخ 27 سبتمبر 2019، اشتمل على 62 مخالفة تستلزم دفع 25 ألف ريال كأعلى عقوبة، و5 آلاف ريال كحد أدنى.

ومن العقوبات التي حدَّدها جدول المخالفات والعقوبات بلائحة تنفيذ نظام العمل؛ تغريم صاحب المنشأة 25 ألف ريال، في حال عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية.

وتُغرَّم المنشأة 25 ألف ريال، في حال التحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من تثبت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي، في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل، بعد توصية اللجنة، على من ثبتت إدانته خلال 30 يومًا من تاريخ ثبوت الإدانة.

ويستلزم توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة؛ فرض عقوبة بـ25 ألف ريال، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ويُغرم صاحب المنشأة بدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال، في حال تسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المسجلين.

كما يعاقب صاحب العمل بدفع 25 ألف ريال في حال عدم قيام المرخَّص له بتأمين إسكان لإيواء العمالة، وفق الشروط المحددة من الوزارة، كما يعاقب بالعقوبة السابقة في حال قيام المرخَّص له بأنشطة الاستقدام بالتوسط في استقدام عمالة دون علم صاحب العمل.