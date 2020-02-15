الصحف البيروفية تتغنى بـ «كاريلو» بعد تواجده مع أسطورة البارسا

ماجد محمد(صدى):

تغنت الصحف البيروفية بمحترف الهلال أندريه كاريلو، الذي استطاع أن يدخل في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، إلى جانب أسطورة برشلونة أندرياس إنييستا، بعد تقديمه أداء مميز مع الأزرق.

وقالت صحيفة “elfutbolero ” البيروفية إن كاريلو يعيش فترة رائعة مع الهلال، حيث تمكن البيروفي من التسجيل والصناعة وتقديم المساعدة في فوز الهلال على شهر خودرو الإيراني 2 ـ 0، ولهذا السبب تم اختياره في الفريق المثالي للجولة الأولى”.

وأضافت: “جنبا إلى جنب مع محترف الهلال كاريلو، في الفريق المثالي يظهر كذلك الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، والذي أعطى تمريرة الهدف لفريقه فيسيل كوبي”.

ولفتت إلى أن الموسم السابق، تمكن الهلال من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، لذلك أصبح الآن أحد أفضل المرشحين. في تلك البطولة، سجل كاريلو هدفين في ثماني مباريات.