دجال يطلب من النساء ممارسة الجنس مقابل إخراج الجن وجلب الحبيب 

دمشق(صدى):

ضبط الأمن الجنائي في دمشق ، دجال يستغل النساء بالسحر والشعوذة ويطلب منهن ممارسة الجنس مقابل إخراج الجن منهن.

وتفصيلا، طلب دجال من النساء ممارسة الجنس لإخراج الجن من أجسادهن بعد إيهامهن بأنه يزيل الرصد ويخرج الجن ويجلب الحبيب.

وأوهم المشعوذ سيدة بأن الجن يتلبسها ويكره الضوء طالباً منها النوم في غرفة مضاءة، وفي الجلسات الأخيرة طلب منها ممارسة الجنس ليتأكد أن الجن خرج منها.