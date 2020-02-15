طريقة حصول النساء على دعم مالي شهري من 5 جهات حكومية

عادل الحربي(صدى):

تقدم الحكومة في المملكة عددا من الخدمات الخاصة بالدعم المالي للنساء السعوديات؛ حيث يمكنهن الحصول على دعم مالي من عدد من البرامج ، بينها برنامج حساب المواطن وبرنامج قرة وبرنامج حافز.

ويتيح برنامج دعم حساب المواطن المرأة التسجيل كمستفيدة رئيسية في 4 حالات وهم: (المهجورة، المتزوجة بغير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية)، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، لكن إذا لم تكن المواطنة المتزوجة من الحالات السابقة، تضاف تابعةً لربِّ الأسرة.

ويمكن للزوجة السعودية التسجيل في حساب المواطن كمستفيدة رئيسية، وإضافة الزوج تابعًا، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية، أو عقد النكاح، بينما يتطلب من المرأة المهجورة) رفع مستندات في البوابة الإلكترونية للبرنامج، لكن يجب عليها إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

وعلى جانب أخر يمكن للمرأة الحصول على دعم مالي من برنامج “قرة” بحد أقصى 800 ريال في السنة الأولى

و قدمت الحكومة برنامج «قرة» الذي يساهم في تغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال خلال 4 سنوات؛ إذ يساهم في السنة الأول بـ800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وفي السنة الثانية بـ600 ريال، وفي السنة الثالثة بـ500 ريال، وفي السنة الرابعة بـ400 ريال.

كما يمكن للمرأة الحصول على دعم من «وصول »حيث يقدم دعم مالي قدره 80% من انتقالات المرأة العاملة

وبرنامج وصول تابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، و يسعى لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، بحيث يتحمل برنامج وصول 80% من تكاليف انتقال المرأة السعودية من وإلى مقر العمل من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة الحصول على دعم من نظام ساند يدعم النساء المتعطلات عن العمل بألفي ريال شهريًّا كحد أدنى

ويمكنها الاستفادة من برنامج ساند خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية؛ بشرط تسجيل المشترك في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، إذ يقدم ساند تعويض التعطل عن العمل.

ويمكن للمرأة المفصولة من العمل لظروف خارجة عن إرادتها، التقديم في نظام ساند للحصول على دعم شهري لمدة 12 شهر كحد أقصى، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات، واختيار «الخدمات الإلكترونية»، ثم اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند، ومن ثم كتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

والبرنامج الخامس هو برنامج حافز ؛ الذي يوفر للباحثات عن عمل دعمًا ماليًّا قدره 2000 ريال لمدة 12 شهرًا

وتستفيد النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة من دعم حافز بشرط ألا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية وألا تكون على رأس العمل بإحدى الجهات أثناء التقديم، ويمكنها التقديم عند الانقطاع عن العمل بما لا يقل عن 90 يومًا بعد انتهاء علاقتها الوظيفية بالمنشأة السابقة.