بالصور.. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة غريبة

بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة دومينيك حوراني في مجموعة صور جديدة، بإطلالة غريبة اثارت الجدل، حيث ارتدت فستانًا قصيرا جلدا باللون الذهبي اللامع، وذلك بتفصيلة “كتف وكتف”.

وارتدت دومينيك حوراني بوت طويلا ملفتا بكعب باللون الذهبي الفاتح اللامع متناسقا مع الفستان القصير.

واعتمدت على اللمسات الجمالية الصاخبة، حيث وضعت الايشادو باللون الازرق أعلى العين، ووضعت اللون الكشميري في الشفاه.

كما اعتمدت على تسريحة شعر ذيل الحصان في شعرها الطويل الحريري الذهبي، مما ابرز ملامحها القوية.