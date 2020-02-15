مدربة تستعرض في شارع التحلية وتطالب المواطنات بالتفاعل معها (فيديو)
أثارت مدربة جدلًأ بظهورها في شارع التحلية بالمملكة وهي تقدم استعراضًا وحركات رياضية مختلفة.
وأظهر فيديو المدربة وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية وسط تواجد العديد من العائلات لأول مرة في المملكة
ووقف المواطنون في الشارع يشاهدون المدربة وهي ترتدي ملابس رياضية كاشفة وتمارس الرياضة؛ حيث اعترض البعض على ملابسها مشيرين إلى أنها تخالف لائحة الذوق العام.
بسيط123[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 39 دقيقة
تخالف لائحة الذوق العام…نسأل الله تيسير الأمور وحسن الخاتمة ،
حبر صحي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 28 دقيقة
شكرا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93525 ] نشر منذ 23 دقيقة
انتفوها باالخيزران حتى تتوب ..
حبر صحي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 20 دقيقة
أرى والرأي لسادتكم ..
أن يتم دمج الإندية الرجالية بالنسائية ..
وذلك من أجل الديمومه والمحافظة على الصحة بالشكل المطلوب ..
حيث تتفشى السمنه في اوساط المجمتع علاوة على الامراض ..
حيث سيشكل دمج الاندية اقبال كبير من النساء والرجال …
وليس بالضرورة تكون جميع الاندية مدموجة ..
ولكن توفير خيار الدمج يكون متاح مثلها مثل المطاعم .. والحفلات الغنائية .. المولات والمستشفيات وغيرها …