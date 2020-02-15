مدربة تستعرض في شارع التحلية وتطالب المواطنات بالتفاعل معها (فيديو)

خاص(صدى):

أثارت مدربة جدلًأ بظهورها في شارع التحلية بالمملكة وهي تقدم استعراضًا وحركات رياضية مختلفة.

وأظهر فيديو المدربة وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية وسط تواجد العديد من العائلات لأول مرة في المملكة

ووقف المواطنون في الشارع يشاهدون المدربة وهي ترتدي ملابس رياضية كاشفة وتمارس الرياضة؛ حيث اعترض البعض على ملابسها مشيرين إلى أنها تخالف لائحة الذوق العام.