خصومات للأطفال وذوي الاحتياجات على رحلات قطار الحرمين

الرياض(صدى):

كشفت إدارة قطار الحرمين السريع، عن الخصومات المستحقة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة على رحلاته.

وبحسب ما أعلن فإن الأطفال دون العامين سيستقلون القطار مع ذويهم مجانًا، أما الأطفال دون الـ12 عامًا فسوف يحصلون على خصم بقيمة 50%، وكذلك لن يسدد ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر من 50% للرحلة على قطار الحرمين السريع.

وكان وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دشن نهاية الشهر الماضي، منتدى الخطوط الحديدية2020، الذي نظمته شركة الخطوط الحديدية «سار»، في الرياض على مدار يومين.